Tunisie : Fadhel Mahfoudh s’entretient avec une délégation du Comité pour la protection des journalistes

Le ministre chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, a rencontré, vendredi, une délégation du Comité pour la protection des journalistes.

Il a affirmé que la liberté de la presse est” un acquis constitutionnel qui n’admet aucune contrainte et constitue une garantie essentielle pour la réussite du projet démocratique naissant en Tunisie”.

Pour leur part, les membres de la délégation ont salué les progrès remarquables réalisés en Tunisie en matière de liberté d’expression et de la presse, ce qui fait d’elle “un exemple et un modèle à suivre pour les pays de la région”.

Ils ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts communs pour lutter contre toute atteinte portée aux journalistes, conformément au droit et standards internationaux.

Pour sa part, le ministre a souligné l’engagement à garantir la liberté d’expression et à consolider le rôle de la presse tunisienne. Il a, dans ce sens, évoqué le développement de la législation organisant les secteurs de l’information, de la communication, de la presse et de la diffusion.

Le Comité pour la protection des journalistes est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif fondée en 1981 et basée à New-York, aux Etats-Unis. Elle vise à défendre et à promouvoir la liberté de la presse à travers le monde.