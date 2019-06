Tunisie – Législatives et présidentielle 2019 : 1,454 million de nouveaux électeurs inscrits

Le nombre des nouveaux électeurs inscrits pour les élections législatives et présidentielle, a atteint, vendredi, 1,454 million dont 54% sont des femmes et 60% des jeunes (entre 18 et 35 ans), a annoncé dans une déclaration à l’agence TAP, le vice-président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) Farouk Bouasker.

Bouasker a fait part du souhait d’atteindre les 1,5 million d’électeurs inscrits avant la date butoir fixée pour demain samedi, ajoutant que les inscriptions sur les listes électorales pour la présidentielle seront closes le 4 juillet prochain. Les électeurs inscrits sur les listes électorales après le 15 juin pourront ainsi participer uniquement au vote pour l’élection présidentielle, selon le calendrier publié par l’Instance au JORT.

” On s’attend à ce que le nombre d’électeurs inscrits sur le registre électoral atteigne les 7 millions 200 mille tunisiens et tunisiennes, soit environ 80% du corps électoral, dépassant ainsi les standards internationaux qui exigent que le registre électoral soit formé au moins des deux tiers du corps électoral “, a indiqué Bouasker, qualifiant de “positif”, le niveau des inscriptions en Tunisie.

Il a rappelé que le nombre des électeurs inscrits était de 5 millions 750 mille, sachant que 199 mille d’entre eux ont actualisé leurs inscriptions pour les prochaines élections. Selon lui, l’ISIE publiera la liste préliminaire des électeurs les 23, 24 et 25 juin aux sièges des IRIE, des municipalités et des missions diplomatiques à l’étranger ainsi que sur le site Web de l’instance.

Dans le même contexte, le recours sera ouvert après la publication de la liste préliminaire les 26, 27 et 28 juin prochain. Après les décisions de la justice, l’instance publiera la liste définitive des électeurs inscrits le 19 juillet 2019.

Les élections législatives auront lieu à l’étranger les 4, 5 et 6 octobre et à l’intérieur du pays le 6 octobre 2019. L’élection présidentielle se déroulera à l’étranger les 15, 16 et 17 novembre et en Tunisie le 17 novembre 2019.

Le président de l’ISIE, Nabil Bafoun, avait annoncé avant le début des inscriptions, le 10 avril dernier, que près de 3,5 millions de Tunisiens n’étaient pas inscrits sur le registre électoral.