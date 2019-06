La Start-up Tunisienne AHMINI remporte le challenge méga-données en santé

À l’occasion du Salon VivaTech, qui s’est tenu à Paris du 16 au 18 mai 2019, Sanofi, acteur majeur de l’innovation en santé en Afrique, a lancé 3 challenges aux start-ups africaines, afin de trouver des solutions innovantes pour améliorer l’accès aux soins et transformer l’écosystème de santé dans les pays du continent africain.

Challenge 1 : Comment améliorer la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant de diabète ?

Challenge 2 : Comment améliorer l’accès aux médicaments dans les zones reculées et développer des solutions de paiement alternatives ?

Challenge 3 : Comment permettre aux décideurs une exploitation optimale des données de santé disponibles ?

Douze start-ups tunisiennes ont participé aux challenges lancés par Sanofi parmi les 222 startups qui ont soumis des projets. La représentation de l’Afrique a été très significative : sur les 222 start-ups, 185 viennent de 21 pays du continent.

Le jury a procédé en amont à la sélection de 10 start-ups qui ont présenté le 16 et 17 Mai 2019 leurs solutions sur le stand Africatech/Vivatech à Paris.



Pour rappel,les 3 challenges s’inscrivent dans la stratégie de Sanofi d’accompagner et d’encourager l’innovation sur le continent africain, afin de créer un écosystème de santé au service du patient et comprenant tous les acteurs du secteur : autorités publiques, entreprises privées, start-ups.

Ci-dessous la liste des start-ups gagnantes par challenge :

• SUSU (Services de santé)- Côte d’ivoire a remporté le premier challenge qui consiste à apporter des solutions pour améliorer la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant de diabète.

• Ex- aequo IYEZA HEALTH (Logistique Santé) – Afrique du SudavecYODAWY (Pharmacie en ligne) – Egypteontremporté le deuxième challenge qui se focalise sur comment améliorer l’accès aux soins et aux médicaments dans les zones reculées, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à la recherche de solutions de paiement alternatives.

• Enfin, AHMINI (Application mobile) – Tunisie a remporté le dernier challenge soulevant l’enjeu de comment aider les décideurs à mieux utiliser les méga-données en matière de santé pour reconnaître et prédire les maladies, à des fins de recherche et pour améliorer la gestion des soins de santé.

AHMINI est une solution qui permet aux femmes vivant dans des zones rurales d’adhérer et cotiser à la sécurité sociale à distance à travers un téléphone portable.

« Le challenge Africatech illustre la volonté de Sanofi de soutenir la nouvelle génération d’entrepreneurs talentueux et audacieux qui s’intéressent aux nombreux défis de la santé en Afrique en général et en Tunisie en particulier. Nous sommes très fiers que la Tunisie soit représentée dans ce challenge. Cela démontre la créativité et l’engagement des talents qui œuvrent chaque jour pour améliorer la santé de leurs concitoyens. », a déclaré Mme. Najla Cherif Hamdi, Country Chair Sanofi Tunisie.

Nous Œuvrons pour une Tunisie meilleure à travers la mise à disposition d’une solution simple pour la femme rurale, lui permettant de cotiser à distance et d’adhérer au système de la santé» a déclaré Mr. Meher Khelifi CEO de la startup Tunisienne gagnante AHMINI

Sanofi Tunisie profite de cette occasion pour confirmer encore une fois son engagement au sein de l’écosystème de santé en Afrique et en Tunisie pour mieux répondre aux besoins des patients et étudiera les possibilités de collaboration avec la start-up tunisienne AHMINI.