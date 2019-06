Tunisie : Tabarka Sky Lantern Festival du 13 au 15 juin 2019

La 5ème édition de Tabarka Sky Lantern festival se tiendra du 13 au 15 juin à l’initiative de l’association jeunesse et Horizons en partenariat avec la fondation Orange.

Créée en juin 2013, ce festival, soutenu par le ministère de tourisme et de l’artisanat, agit dans le domaine de l’action socio-culturelle et éducative. Durant trois jours, le festival propose des activités musicales et culturelles clôturées par la magie d’un lâcher de 3000 lanternes célestes qui illuminent le ciel de Tabarka, ville côtière du nord-ouest.

Le programme prévoit une diversité musicale qui se traduit par les performances d’artistes tunisiens (Zanzana Live Band et Laazara Live Band) français (Gaelle Buswel et Thais de Cerisy) et algériens ( Democratoz), dans un mariage entre la musique tunisienne, le folk rock, la musique gnawa reggae, la chanson française et le trip hop, sur une scène en bord de mer.

Se déroulant sur la plage Marina Tabarka, le festival est ouvert à tous les publics: jeunes et moins jeunes, autochtones ou des touristes, sachant que l’année dernière plus de 35 000 personnes y ont pris part.

Le village “Bazar culturel” du festival ayant pour thématique cette année “Culture et territoires: un pôle d’attractivité potentiel pour les jeunes”, ambitionne de créer un espace de travail vivant, interactif et collaboratif, avec des discussions animées et des démonstrations pratiques, tout en intégrant le concept de l’économie sociale et solidaire, avec une ouverture sur le travail des autres associations et organismes existants en Tunisie.

Il s’agit d’établir un réseautage qui permet d’établir des contacts, de relier des idées et d’échanger des points de vue de manière naturelle dans un cadre détendu.

Par ailleurs, le programme comporte des activités liées à la sensibilisation environnementale, à travers une éco-randonnée qui consiste à faire découvrir aux visiteurs la flore et la faune sauvages aux alentours de Tabarka ainsi qu’un camping permettant aux personnes intéressées de vivre une expérience inédite au contact de la nature côtière tout en profitant d’une ambiance festive.