Tunisie : Les bureaux de l’emploi et du travail indépendant ont réussi à identifier 70 postes d’emploi à l’etranger au cours de l’année 2019

Le responsable de l’unité de formation et du placement à l’étranger, relevant de l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Taoufik Aouled Ali a annoncé, mercredi, que les bureaux de l’emploi et du travail indépendant ont réussi au cours de l’année 2019, à identifier 70 offres d’emploi, dans les spécialités de restauration, ingénierie, informatique, logiciels, ventes, marketing et commerce.

“Les offres d’emploi ont été proposées par 7 établissements de placement à l’étranger, notamment à Dubaï, Qatar, la France et l’Allemagne”, a-t-il précisé lors du premier forum de placement des demandeurs d’emploi à l’étranger, organisé aujourd’hui, à l’institut arabe des chefs d’entreprises.

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la première composante du projet ” Lemma “, portant sur la promotion de la migration de la main d’œuvre à travers l’organisation de rencontres entre les représentants des établissements de placement à l’étranger et des candidats à la migration.

Ce forum a pour objectif d’offrir des opportunités aux demandeurs d’emploi à l’étranger en coordination avec le projet ” Lemma ” en collaboration avec l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT).

Il s’agit dans ce cadre d’attirer les employeurs de l’étranger notamment, des pays du Golf, de France et d’Allemagne, dans le but de lutter contre le chômage à l’échelle nationale, d’ouvrir de nouvelles perspectives de travail à l’étranger et de créer de réelles opportunités d’emploi notamment pour les diplômés de la formation professionnelle, a-t-il précisé.

De son côté, la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Saida Ounissi a souligné l’importance de ce forum qui vise à faciliter les rencontres entre les employeurs à l’étranger et les demandeurs d’emploi en leur offrant l’accompagnement nécessaire, et ce dans le cadre du projet ” Lemma ” qui a contribué à motiver les jeunes à travailler à l’étranger, à renforcer leurs compétences, à faire face à la migration irrégulière et à lutter contre le chômage.

Plusieurs espaces ont été organisés à cette occasion à savoir l’espace de la communication reservé à la présentation des services destinés à la promotion de la migration régulière.

A noter que le forum de placement à l’étranger s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la première composante du projet ” Lemma “, portant sur la gestion de la migration de la main d’œuvre.

Un partenariat sur le déplacement des personnes a été conclu entre la Tunisie et l’Union Européenne, qui s’étale du 3 mars 2014 jusqu’au juin 2019, moyennant une enveloppe de 5 millions d’Euros. Il est financé par les pays membres de l’union européenne, à savoir la France, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, le Portugal, la Pologne et la Suède.

L’objectif de la première composante du projet est de renforcer la capacité des autorités tunisiennes compétentes à gérer la migration de travail et la mobilité professionnelle à travers une coopération accrue avec leurs partenaires européens.

Les différentes composantes du projet sont réalisées en collaboration avec l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI), le ministère des affaires étrangères, l’agence française d’expertise technique internationale (AFETI) et l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).