Euro 2020 (Qualifs) : Les Bleus assurent, lors d’une belle soirée de Football Européen

Les buteurs étaient de sortie lors des éliminatoires de l’Euro 2020, pas moins de 48 buts ont été inscrits ce soir en 13 matches. La France est sortie du piège de l’Andorre et s’est facilement imposée (0-4), avec notamment les premiers buts en Bleu de Ben Yedder et Thauvin.

Dans l’autre match du groupe, l’Islande a battu la Turquie (2-1) grâce à un doublé de Sigurdsson. Ces deux équipes, ainsi que la France, comptent 9 points en tête du groupe H.

Dans le groupe I, la Belgique s’est tranquillement imposée face à l’Ecosse (3-0), grâce à un doublé de Lukaku et un but de Kevin de Bruyne, et compte 4 victoires en 4 matches. La Russie est deuxième de ce groupe après sa victoire (1-0) face à Chypre, devant le Kazakhstan et l’Ecosse.

L’Italie a remporté (2-1) le choc du groupe J face à la Bosnie-Herzégovine. Le but de la victoire est signé du Parisien Marco Verratti (86e). Les transalpins sont en tête du groupe avec 12 points pris sur 12 possibles.

Dans les autres matches, l’Arménie est allée s’imposer en Grèce (2-3) et la Finlande, 2ème du groupe, a gagné au Liechtenstein. L’Allemagne a atomisé l’Estonie (8-0) à Mayence et compte 100% de victoires en 3 matches. Cependant, la tête du groupe C est tenue par l’Irlande du Nord, victorieuse en Biélorussie (0-1), qui a joué un match de plus. Enfin, la Hongrie est 1er du groupe E après avoir battu le Pays de Galles de Ryan Giggs (1-0). La Slovaquie est 2ème après sa victoire en Azerbaïjan (1-5).