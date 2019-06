Tunisie : Reprise progressive de l’approvisionnement en eau potable à Fouchana, Mhamdia et Jebel El Ouest à partir de demain

L’approvisionnement graduel en eau potable dans les délégations de Fouchana et Mhamdia (gouvernorat de Ben Arous) et de Jebel El Ouest (Gouvernorat de Zaghouan) sera repris, demain mercredi, à partir de midi, a annoncé mardi la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), dans un communiqué.

La société a précisé qu’une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable ont été enregistrées dans ces régions et que ses services entreprennent des travaux de réparation d’une panne survenue, au cours de la nuit entre lundi 10 juin et mardi 11 juin 2019, au niveau du canal principal d’adduction des eaux (diamètre 600 millimètres) de la région El Mghira.