Euro2020 (Qualifications) : les favoris sur du velours avant les vacances

La France, l’Allemagne et l’Italie partiront favoris mardi pour prendre trois points précieux dans les qualifications pour l’Euro-2020 de football, avant de partir en vacances.

La France, battue samedi en Turquie (2-0), se déplacera en Andorre, alors que l’Allemagne et l’Italie accueilleront respectivement l’Estonie et la

Bosnie.

Côté allemand (victoire 2-0 au Belarus), dans le Groupe C, et côté italien (3-0 en Grèce), le moral est au beau fixe pour les nouvelles générations de Joachim Low et Roberto Mancini. Les Estoniens et les Bosniens ne semblent pas en mesure de ralentir leur marche vers le prochain Euro.

Dans les autres groupes, entre autres affiches plus ou moins alléchantes, la Hongrie, leader du Groupe E, recevra le pays de Galles de Gareth Bale

(3e), alors que la visite de l’Ecosse en Belgique n’a, a priori, pas de quoi perturber les Diables Rouges, dans le Groupe I, pendant que la Russie

accueillera Chypre.

Programme des rencontres, mardi (heures GMT) :

Groupe C

(18h45) Belarus – Irlande du Nord

Allemagne – Estonie

Groupe E

(16h00) Azerbaïdjan – Slovaquie

(18h45) Hongrie – Pays de Galles

Groupe H

Albanie – Moldavie

Andorre – France

Islande – Turquie

Groupe I

(14h00) Kazakhstan – Saint-Marin

(18h45) Russie – Chypre

Belgique – Ecosse

Groupe J

Grèce – Arménie

Italie – Bosnie

Liechtenstein – Finlande.