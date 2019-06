Tunisie : Des températures élevées dépassant les normales saisonnières de 6 à 10°C

Les températures persisteront élevées sur la plupart des régions, avec coups de Sirocco, durant cette journée de dimanche et la journée de demain, lundi 10 Juin 2019. Elles dépassent ainsi, les normales du mois de Juin sur une bonne partie du territoire tunisien et avec des écarts compris entre 6 et 10°C, annonce dimanche, l’institut national de la météorologie.

Les maximales s’échelleront généralement entre 37 et 42°C et pourront atteindre un maximum de 44°C sur le sud-ouest. Une baisse des températures sera ressentie progressivement, sur l’extrême-nord à compter de demain et intéressera les autres régions durant la journée de Mardi 11 Juin 2019.

Voici l’évolution des maximales, dimanche et lundi dans les différents gouvernorats du pays :

Gouvernorats 9/6/2019 10/6/2019

Grand Tunis 40 28

Bizerte 40 27

Nabeul 34 33

Zaghouan 40 39

Béja 40 34

Jendouba 41 37

Le Kef 38 37

Siliana 38 38

Sousse 39 39

Monastir 39 39

Mahdia 39 39

Kairouan 41 42

Sidi Bouzid 39 41

Kasserine 37 38

Gafsa 40 42

Tozeur 44 44

Kébili 43 44

Sfax 37 37

Gabes 38 42

Médenine 40 43

Tataouine 40 42