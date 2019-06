La deuxième édition du Festival du Cinéma Tunisien en chiffres

Pour la deuxième édition du cinéma tunisien qui se déroulera du 10 au 15 juin, ce sont près de 35 films entre longs et courts métrages qui seront sur grand Ecran.

L’idée d’organiser cette manifestation lancée par l’Association des Réalisateurs des Films Tunisiens (ARFT) et adoptée, en 2018, par le ministère des affaires culturelles, pour être intégrée dans le programme d’ouverture de la Cité de la Culture, a été transformée ensuite pour devenir un festival annuel spécifique organisé sous le patronage du ministère des affaires culturelles et de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA). Pour cette année, Mohamed Hedi Jouini directeur général de l’ENPFMCA a mentionné que le ministère de tutelle a accordé des fonds ayant atteint les 500 mille dinars.

Le festival décernera cette année 20 prix (dans les différents domaines tant artistiques que techniques, comme cela se pratique dans des compétitions telles que celle des ” Oscars “, en Amérique, ou des ” Césars ” en France) d’une valeur totale de 170 mille dinars.

La présente session a retenu pour la compétition officielle 35 films tunisiens produits et exploités entre 2018 et 2019, répartis comme suit:

7 longs métrages de fiction

13 courts métrages de fiction

3 courts métrages d’animation

9 longs métrages documentaires

3 courts métrages documentaires

Pour les jurys, ils sont composés de personnalités cinématographiques et artistiques reconnues de Tunisie, des pays arabes et d’Europe.

Les différents jurys sont les suivants:

– Jury des longs métrages : 07 membres

– Jury des courts métrages et des films d’animation: 07 membres

– Jury des films documentaires: 03 membres

En ce qui concerne les 20 récompenses du ” Moineau d’Or “, qui sont attribuées sous la forme d’un avatar et d’une valeur financière à déterminer annuellement en fonction du budget et des ressources financières du festival, ils sont définis pour cette édition comme suit:

1 – Meilleur acteur : 8 000 dinars

2 – Meilleure actrice : 8 mille dinars

3 – Meilleur rôle secondaire des femmes prometteuses : 7 000 dinars

4 – Meilleur rôle secondaire hommes prometteurs : 7 mille dinars

5 -Meilleur scénario : 8 000 dinars

6 – Meilleure musique : 7 mille dinars

7- Meilleur décor : 7 mille dinars

8 – Meilleure image : 9 mille dinars

9 – Meilleur son : 9 mille dinars

10 – Meilleur montage : 8 mille dinars

11 – Meilleurs costumes : 7 mille dinars

12 – Meilleure Première œuvre : 10 mille dinars

13 – Meilleure œuvre courte : 7 000 dinars

14 – Meilleure réalisation : 15 mille dinars

15 – Meilleure production : 10 mille dinars

16 – Meilleur documentaire : 10 000 dinars

17. Prix du jury pour le meilleur traitement documentaire : 8 000 dinars

18 – Meilleur film d’animation : 7 000 dinars

19- Meilleure vision cinématique intégrée (Grand prix) : 18 000 dinars

20 – Prix du cinéma de la migration : Prix d’honneur

Pour les hommages aux pionniers du cinéma tunisien, la séance inaugurale de cette manifestation, lundi 10 juin 2019 au Théâtre des Régions à la Cité de la culture mettra à l’honneur 7 figures de proue dans le domaine du septième art national à savoir :

Ahmed Bennis (Directeur photo)

Faouzi Thabet, (ingénieur son)

Kahena Attia, (monteuse)

Hassen Daldoul (réalisateur-producteur)

Mongia Taboubi (actrice)

Moncef Sadouri et Ahmed Khechine, réalisateur du seul long métrage ” Sous la pluie de l’automne ” (1975) qui sera projeté à l’ouverture dans un format numérisé.