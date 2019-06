Médenine : La situation des migrants clandestins bloqués au large de Zarzis réglée

Les autorités tunisiennes, en coordination avec des organisations nationales et internationales, sont parvenues à résoudre la crise des 75 migrants clandestins bloqués depuis le début du mois de juin au large de Zarzis à bord d’un ravitailleur-remorqueur relevant d’une compagnie pétrolière.

Selon le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme (OTHD), Mustapha Abdelkebir, il a été convenu de procéder à partir de la semaine prochaine au retour de ces migrants dans leurs pays d’origine dès le parachèvement de leurs documents de voyage, en coopération avec les représentations diplomatiques concernées.

Partis de Zouara en Libye, 64 Bangladais, 9 Egyptiens, un Marocain et un Soudanais, se sont retrouvés bloqués dans les eaux internationales après que l’embarcation était en panne. Un bateau égyptien a croisé l’embarcation et a secourus les 75 migrants clandestins avant de se diriger vers le port de Zarzis, dans le sud de la Tunisie, face à l’absence d’intervention des centres de secours les plus proches à Rome et Malte.

Les autorités tunisiennes ont refusé au bateau l’accès au port de Zarzis pour manque de moyens logistiques pour accueillir ces nouveaux migrants et saturation des centres d’accueil.