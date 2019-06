Tunisie – BAC 2019 : Un numéro vert mis à la disposition des candidats pour répondre à leurs questions portant sur les cours

L’Organisation Tunisienne pour l’Education et la Famille mettra à la disposition des candidats au baccalauréat, les 10 et 11 juin courant (lundi et mardi prochains), un numéro vert pour leur permettant de joindre des professeurs spécialisés qui apporteront des réponses à leurs questions et leur fourniront des éclaircissements sur les matières scolaires enseignés, dans le cadre d’une manifestation baptisée “Allo Baccalauréat 2019”.

Les élèves du baccalauréat peuvent appeler le numéro vert 80109968, lundi à partir de 14h et mardi de 9h jusqu’à 19h pour obtenir les informations souhaitées, selon un communiqué de l’Organisation tunisienne pour l’éducation et la famille.

Le ministère de l’Education a précédemment lancé un site Web à l’adresse http://www.bacweb.tn, comportant tous les sujets d’examens des deux sessions, principale et de contrôle du baccalauréat 2018 ainsi que leurs corrections.

La session principale du baccalauréat 2019 se déroule du mercredi 12 juin jusqu’au mercredi 19 juin 2019. La session de contrôle débutera le mardi 2 juillet et se poursuivra jusqu’au 5 juillet 2019.

Le nombre des candidats au bac s’élève, cette année, à 126 000 élèves dont plus de 18 000 provenant de lycées privés.