Inkyfada enquête sur l’identité des candidats à la présidence soutenus par les pages israéliennes

La firme Facebook a annoncé, le 16 mai, la désactivation de 265 pages Facebook dont 11 créées pour la Tunisie.

Ces pages sur les réseaux sociaux, créées par une société israélienne, ont pour but d’influencer l’opinion publique.

Le site Inkyfada a poussé les recherches pour connaître l’identité des candidats qui sont touchés par des campagnes de diffamations et d’autres qui sont soutenus.

En collaboration avec le DFR Lab, chargé de traquer et d’analyser ce type de comportement, le site Inkyfada a eu accès au contenu des pages liées à la Tunisie.

Parmi ces pages :

Les scandales de Tunisie

La Voix tunisienne

Tout sauf Chahed

Marre de la politique et des politiciens

Les parasites de Tunis

La page ‘Les parasites de Tunis’ vise directement l’actuel chef du gouvernement, Youssef Chahed, et son gouvernement. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, le mouvement d’Ennahdha ainsi que Mehdi Jomaa ne sont pas épargnés, précise la même source.

L’enquête Inkyfada cite la page « Les parasites de Tunis » qui totalise plus de 37000 abonnés et qui donne un certain crédit à l’ancien provisoire Moncef Marzouki et les anciens cadres du CPR comme Imed Daïmi et Samia Abbou qui ne sont pas visés par les critiques dès lors qu’ils s’attaquent à l’actuel gouvernement.

Certaines pages manifestent aussi un certain intérêt envers la chaîne Nessma Tv qui aurait défié l’ancien régime, celui de Zine Abidine Ben Ali.

Le seul bénéficiaire, selon cette enquête, est le propriétaire de la chaîne Nessma TV, Nabil Karoui.