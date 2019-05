Tunisie : Verdict dans l’affaire de la mère qui offrait de l’alcool à son enfant

Pour fêter son troisième anniversaire, une mère a organisé une soirée arrosée avec ses amis et a offert une boisson alcoolisée à son fils dont la photo a fait le tour de la toile.

La chambre pénale du Tribunal de Première Instance de Monastir a émis son verdict et a condamné la mère et une autre à 2 ans et 6 mois de prison pour atteinte à la pudeur et abandon de mineur.

Les deux autres hommes, qui les accompagnaient, ont écopé de la même sentence.

Sur les ondes de Shems Fm, le délégué régional de la protection de l’enfance à Monastir, Kamel Abdelaoui, a précisé que l’enfant est suivi psychologiquement.