Quelques nuages sur le Nord et le Centre et ciel partiellement voilé sur le Sud. Vent de secteur Nord sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le Sud assez fort de 40 à 50 près des côtes et sur le Sud et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée. Les températures maximales comprises entre 22 et 27 degrés sur le Nord et les hauteurs, entre 28 et 32 degrés sur le reste du pays.