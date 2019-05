Le What’s Up Brussels Festival s’exporte à Tunis

Le What’s Up Brussels Festival a été invité par la Fashion Week de Tunis pour y présenter ses talents.

Rap, beatbox, danse, street art, mode… le festival belge What’s Up Brussels ? s’incrit dans une volonté de représenter la culture urbaine et ses talents émergents. L’objectif est de donner un espace d’expression à ses artistes pour améliorer la cohésion sociale dans une ville aussi cosmopolite que Bruxelles. Alors que sa troisième édition est en préparation, le festival a été invité par la Fashion Week de Tunis pour venir présenter sa culture du 12 au 16 juin.

Fidèle à sa volonté de casser les stéréotypes autour de la culture Hip-Hop et de valoriser les artistes émergents belges, le festival repoussera donc encore une fois les frontières. Cette onzième Fashion Week de Tunis sera l’occasion de retrouver toutes ces disciplines sur le Belgian Urban Corner que le festival animera sur le marché des créateurs.

À quelques pas des podiums, les visiteurs pourront découvrir la culture urbaine belge, à travers de nombreuses activités, comme prendre part à des battles de danse, des ateliers de beatbox, des expositions de streetwear, des dégustations de gaufres de Bruxelles…

Encore une fois, des invités de marques seront du voyage pour représenter le meilleur du WUBF : Farrah Winfrey, directrice artistique du pôle mode en 2018, ou encore la danseuse et chorégraphe Angelina Bruno feront le déplacement en Tunisie. BigBen, double champion de beatbox en Belgique sera également du voyage pour animer des ateliers et des battles.

Et pour couronner le tout, G.A.N aka Le Roi des Belges, assurera la direction artistique des prestations rap !

Cette nouvelle collaboration entre la FWT et le WUBF n’a était rendu possible que grâce aux soutient de l’ambassade de Belgique en Tunisie, Tunisair Benelux, l’ONTT Benelux et la région de Bruxelles capital, nous espérons que cette opération renforcera l’échange culturel entre la jeunesse Bruxelloise/Belge et la jeunesse Tunisienne.

Alors…. What’s Up Tunis ?