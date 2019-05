Tunisie : La SNTRI, les sociétés régionales et les louages autorisés à transporter des voyageurs hors de leurs lignes habituelles

Le ministère du Transport a autorisé à la Société Nationale du Transport Interurbain (SNTRI), les sociétés régionales du transport et la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), la programmation de voyages additionnels sur leurs lignes pendant la période allant du 31 mai jusqu’au 11 juin 2019 (date incluse).

Le département du transport a précisé jeudi, dans un communiqué, qu’il a égaement, autorisé aux louages d’une manière exceptionnelle, la possibilité d’effectuer des voyages sur tous les territoires, avec le respect du système de travail dans les stations. Idem pour les sociétés régionales du transport et la SNTRI qui sont autorisées à programmer des voyages supplémentaires hors de leurs lignes.

La SNTRI et les sociétés régionales du transport assureront 6595 voyages réguliers et 2664 voyages additionnels, soit une augmentation de 40% par rapport à l’offre ordinaire, proposant ainsi, 463 mille sièges durant cette période.

Près de 200 cadres et agents relevant de la direction générale du transport terrestre, des directions régionales du transport et de l’Agence technique du transport terrestre seront mobilisés pour assurer, suivre et contrôler les voyages aux niveaux des stations du transport terrestre, celles des chemins de fer et celles des louages.