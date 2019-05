Festival de Cannes 2019 : La Maison Esthère Maryline éblouit le Tapis Rouge

Le festival de Cannes, qui s’est tenu du 14 au 25 mai 2019, a été marqué par la présence des créations mode haute-couture de, Souhir Gabsi, COE et Fondatrice de Maison Esthère Maryline qui a laissé son empreinte sur le Tapis Rouge du plus célèbre festival du grand écran.

Elle a eu à habiller plusieurs personnalités pour cette occasion. Parmi les modèles qui ont porté son époustouflante collection spécial Cannes, nous citerons: Miss Univers Karine Zhosan, la célèbre actrice turque Myriam Uzarli, ou encore des mannequins comme Aliia Roza , Victoria Bonya et bien d’autres.

Participant pour la seconde fois au plus prestigieux festival de Cannes, la Maison Esthère Maryline a cartonné et a fait sensation grâce aux 12 modèles et stars du 7ème art venant du monde entier.

En habillant les stars internationales, la Maison Esthère Maryline a désorlmais réussi à se faire connaître davantage et à marquer les mémoires. Une notoriété de plus en plus grandissante relayée dans plusieurs revues de la presse internationale, telle que la chine, la principauté de Monaco, la Russie ou encore la Turquie. Les médias de mode ont été unanimes et ont salué le travail et les nouvelles créations de la Maison Esthère Maryline conçues spécialement pour la 72ème édition du festival de Cannes.