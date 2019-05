LCA (finale retour) : le WAC exige la délocalisation du match “pour des raisons de sécurité”

Le comité directeur de l’équipe du WA Casablanca, qui rencontrera vendredi soir au stade de Radès l’Espérance ST, en finale retour de la Ligue des champions, a demandé mardi la délocalisation du match “pour des raisons de sécurité” dans un message adressé au président de la Confédération africaine Ahmed Ahmed.

S’attendant à “un accueil hostile à la délégation du WAC et à son public, sur fond de calomnies sur le déroulement du match aller”, le comité directeur met en doute l’état des gradins et parties du stade qui “ne seraient pas aux normes, et qui ne peuvent, en aucun cas, recevoir des supporters”.

“Si ces informations, s’avéraient vraies, le WAC demande officiellement, dès maintenant, le changement de stade, car il ne peut permettre la mise en danger des supporters de football, des deux côtés, marocain comme tunisien”, écrit le club dans son message.

Le club marocain exige également, pour la sécurité de ses membres et ses milliers de supporters, des garanties de sécurité et de facilité d’accès aussi bien au pays hôte qu’au stade.

De son côté, le directeur de la cité nationale sportive, Tarek Farjaoui, a assuré dans une déclaration à l’agence TAP que les gradins du stade olympique de Radès sont prêts à accueillir le nombre convenu de supporters à l’occasion de la finale retour de la Ligue des champions.

Il a fait savoir que les photos relayées ces dernières heures via certains médias ont “suscité une frayeur infondée sans aucune véracité”, expliquant que les gradins du stade répondent aux normes de sécurité en vigueur et ce malgré la nécessité d’assujettir les colonnes de liaisons à des travaux de maintenance.

“Le stade de Radès a été exploité pendant une vingtaine d’année et il est désormais temps de procéder à des travaux de maintenance générale pour éviter que les erreurs commises au niveau du stade d’El Menzah ne se reproduisent à Radès”, a-t-il fait remarquer.

Il a indiqué qu’une commission d’inspection a visité les différentes composantes du stade et que des pourparlers sont engagés avec des bureaux d’études et de maintenance pour fixer un programme d’intervention, assurant toutefois que les gradins se trouvent actuellement en parfait état et peuvent contenir le nombre indiqué de supporters.

Selon Tarek Farjaoui, le nombre des supporters pour la finale retour de ce vendredi n’a pas encore été déterminé et que la question est du seul ressort de la commission en charge.