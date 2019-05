Tunisie – Feriana : Démission collective de 13 membres du conseil municipal

Treize membres du conseil municipal de Feriana (gouvernorat de Kasserine), sur un total de 24, ont présenté, lundi, leur démission collective, au gouverneur de la région.

Cette démission intervient en réaction aux infractions et dépassements commises par le maire, indique à l’agence TAP Abderrahmen Kachbouri, conseiller municipal à Feriana.

La prise de décision unilatérale du maire et l’absence de consultation du conseil municipal, dans la gestion des affaires municipales, figurent parmi ces griefs.

Les dépassements englobent, également, l’absence d’implication des citoyens et de la société civile, dans la prise de décisions, ainsi que le non respect des propositions des commissions municipales et des décisions du conseil municipal.

On invoque, aussi, le manque de transparence dans la gestion financière du budget municipal et le non respect du travail à plein temps exigé du maire.

Le conseil municipal est considéré dissous, dans un délai de 15 jours, après la notification de cette démission, au gouverneur de la région, selon l’article 205 du code des collectivités locales, ce qui implique l’organisation d’élections partielles.

Le conseil municipal de Feriana est le deuxième conseil municipal, dans le gouvernorat de Kasserine, à enregistrer une démission collective de ses membres, après celle des dix membres du conseil municipal d’El Ayoun, présentée à deux reprises, le 28 mars 2019 et le 3 mai 2019, pour absence de mécanismes démocratiques et participatifs dans le travail municipal, selon l’un des démissionnaires, Mongi Guesmi.