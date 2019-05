Soirée des Champions 2018-2019 : La LNFP honore des équipes, joueurs et entraineurs de la Ligue 2

La Ligue nationale du football professionnel (LNFP) a organisé dimanche soir dans un hôtel de la capitale, la “Soirée des Champions” une cérémonie en l’honneur de plusieurs, joueurs et techniciens qui se sont distingués avec leurs clubs de la ligue 2n, au cours de la saison 2018-2019.

La LNFP a remis a cette occasion à l’AS Soliman le trophée de champion de la Ligue 2.

Le club de l’ES Radès a été désigné meilleure équipe fair-play, le joueur Skander Chihi (Jendouba Sport) meilleur joueur fair-play, Cherif Kechrida (AS Oued Ellil), meilleur buteur, Ahmed Hammami (AS Ariana), meilleur jeune talent et Maher Guizani (CS Chebba) et Chokri Meftah (AS Soliman) ont été désignés meilleurs entraineurs de la saison.

L’équipe type de la saison a été dévoilée à cette occasion, est formée des 18 joueurs suivants:

Gardiens: Nadim Thabet (CS Chebba), Seifeddine Mahouachi (AS Soliman)

Défenseurs: Aala Loueil (SA Menzel Bourguiba), Ghaieth Maaroufi ((ES Zarzis), Chakib Derouiche (CS Chebba), Mustapha Chettaoui (AS Marsa), Khelil Sassi (Olympique Béja), Abdallah Berrabah (Stade Sportif Sfaxien).

Milieux et Attaquants: Wadii Haj Frej (CS Chebba), Ahmed Fezzani ((AS SOliman), Haythem Mbarek (AS Oued Ellil), Ghazi Chalouf (CO Médenine), fethi Gacem (AS Djerba), Ouejdi Mejri (EO Sidi Bouzid), Hazem Mbarek ((EGX gafsa), Abderrahman Hanchi ((ES RAdès), Cherif Kechrida (AS Oued Ellil), RAched Arfaoui (AS Soliman).

Les joueurs de la ligue 2 convoqués en équipe nationale olympique ont été également honorés il s’agit de Firas Ifa et Selim Jendoubi (Olympique de Béja), Taieb Ben Zitoun (SA Menzel Bourguiba), Ghaieth Zammel (EGS Gafsa) et Mohamed Ali Ben Hamouda (AS Soliman).