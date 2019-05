Tunisie : Saisie de plus d’une tonne de volailles dans un abattoir anarchique à Sidi Hssine

Une quantité de plus d’une tonne de volailles a été saisie dans un abattoir anarchique à Sidi Hssine (gouvernorat de Tunis) lors d’une opération de contrôle effectuée par les agents du contrôle économique de Tunis, d’un nombre de vétérinaires et d’agents de santé et de sécurité de la région de Tunis, selon le directeur régional du commerce de Tunis, Yaser Ben KHalifa.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Khalifa a indiqué samedi que les poulets sont abattus dans cet abattoir d’une manière discrète et dans des conditions d’hygiène insalubres en plus de l’utilisation d’eaux de puits non contrôlées. Le propriétaire de l’abattoir anarchique a été arrêté sous ordre du ministère public.

Il est à rappeler que la direction régionale du commerce de Tunis a intensifié au cours du mois saint de Ramadan les campagnes de contrôles mixtes avec les services de la garde, de la sécurité, de la police municipale et de la santé, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de vente anarchique des produits alimentaires et de consommation hors des circuits légaux.