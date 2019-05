Tunisie – Alerte météo : L’INM annonce des orages accompagnés d’averses sur la plupart des régions

Des cellules orageuses accompagnées d’averses sont annoncées samedi, par l’Institut National de la Météorologie (INM), sur la plupart des régions.

Un cumul quotidien des pluies sera compris entre 20 et 40 mm et sera plus important sur le nord et les régions Ouest où il peut atteindre les 60 mm avec des chutes de grêle et des rafales de vent dépassant 80km/h, sous orages.

Une baisse des températures est prévue notamment, sur le Nord et le Centre ou les maximales seront comprises entre 20 et 24°C et de l’ordre de 18°C dans les régions montagneuses. Les températures seront en hausse dans le Sud ou elles seront comprises entre 34 et 38°C, en atteignant 40°C sur l’extrême Sud avec un vent de sirocco.