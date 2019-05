Quand le ministère de l’Emploi exclu ceux qui critiquent Ennahdha

Depuis qu’elle a pris ses fonctions, la ministre de l’Emploi a écarté des compétences qui occupaient des postes importants au ministère en les remplaçant par ceux de son parti ou qui lui sont proches.

Ceci est un autre témoignage de sa politique discriminatoire:

Karim Ben Kahla, le concerné y parle de stratégie nationale pour l’emploi et discrimination sur la base d’opinions politiques “J’ai été contacté par un responsable français du Bureau International du Travail (BIT) qui m’a exprimé ses regrets, son désarroi et sa déception de devoir m’exclure de l’équipe chargée d’élaborer la nouvelle stratégie nationale pour l’emploi.

Après vérification, il s’est avéré qu’un membre du cabinet de la jeune ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n’a pas apprécié mes positions critiques vis-à-vis du gouvernement et d’Ennahdha sur ma page facebook et a exigé qu’on m’écarte de l’équipe d’experts.

Au lieu de regarder ma modeste expérience en matière de traitement du chômage des jeunes, de formation du capital humain, de gouvernance et de stratégie, au lieu de s’attacher aux compétences et à l’expertise ou de juger de la qualité de mes propositions, ils ont décidé de me faire un procès d’opinion, de m’exclure à cause de mes positions critiques et de m’empêcher d’apporter des réponses au problème du chômage des jeunes en Tunisie.

J’ai décidé d’en parler sur mon facebook pour que le membre du cabinet de madame la ministre, puisse à nouveau me lire et pour que les Tunisiens puissent être informés de la façon avec laquelle des questions aussi importantes que l’emploi des jeunes sont traitées.

A vous de juger. Miskina tounes.”