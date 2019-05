Ligue 1 (23e journée) : Un classico pour la 2e place, un duel indécis en bas du tableau

Après son classico face au leader espérantiste (0-0), le dauphin étoilé enchaine avec un autre qui l’opposera à son co-locataire sfaxien, dans l’affiche de la 23e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel, disputée ce mercredi et marquée par un duel indécis en bas du tableau entre l’AS Gabès et le CS Hammam-lif.

Si la hierarchie a été bouleversée en bas du classement suite à la descente du Stade Gabésien à la dernière place, la situation du haut du tableau semble s’éclaircir pour le leader (53 pts) qui n’est qu’à deux doigts de conserver son titre, mais pas pour les co-dauphins, l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien (44 pts chacun) et dont le face-à-face ce mercredi pourrait être décisif pour le vainqueur.

Le classico de cette semaine s’annonce très disputé entre deux concurrents qui tenteront chacun de s’emparer de la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions, et de conforter leurs chances dans la course pour le titre, à moins qu’ils se renvoyent dos à dos comme c’était le cas au match aller à Sousse (1-1), et fassent durer le suspense.

Mais les deux équipes sont averties, le moindre faux-pas profitera au leader dont le match face à la JS Kairouan est programmé ultérieurement en raison de son engagement en finale de la Ligue des champions d’Afrique face au Widad de Casablanca.

En bas du tableau, le Stade Gabésien qui vient de se retrouver lanterne rouge après le retrait de trois points de son classement, suite aux incidents de la précédente journée, est désormais dans l’obligation de remporter tous ses matches restants pour conforter ses chances de survie. A commencer par son déplacement ce mercredi à El Alia pour affronter le CA Bizertin (5e, 31 pts).

Une victoire vaudra son pesant d’or pour la Stayda, même si sa mission s’annonce difficile face aux locaux, en quête de leur premier succès depuis sept journées et qui viennent de céder leur 4e place à l’US Ben Guerdane pour se retrouver 5e ex aequo avec le C.Africain (31 pts).

La principale affiche du bas du tableau mettra aux prises l’AS Gabès et le CS Hammam-lif qui se partagent désormais l’avant-dernière position (17 pts) et qui n’ont d’autres choix que la victoire, synonyme de bouffée d’oxygène pour les deux adversaires, pour ne pas compromettre leurs chances de maintien.

Le programme:

A Al Alia (15h00, à huis clos):

CA Bizertin – Stade Gabésien

A Sfax (15h00):

CS Sfaxien – ES Sahel

A Gabès (15h00):

AS Gabès – CS Hammam-lif

A Tataouine (13h30):

US Tataouine – Stade Tunisien

A Redeyef (15h00):

ES Metlaoui – Club Africain

A Ben Guerdane (15h00):

US Ben Guerdane – US Monastir

NB: le match Espérance ST-JS Kairouan est reporté à une date ultérieure.

Classement: PTS J G N P BP BC DIFF

1. Espérance ST 53 22 16 5 1 31 10 +21

2. ES Sahel 44 22 12 8 2 33 17 +16

-. CS Sfaxien 44 22 12 8 2 28 14 +14

4. US Ben Guerdane 34 22 9 7 6 20 17 +3

5. CA Bizertin 31 22 8 7 7 25 22 +3

-. Club Africain 31 22 9 4 9 19 20 -1

7. US Tatatouine 29 22 7 8 7 23 29 -6

8. US Monastir 26 22 7 5 10 26 25 +1

-. Stade Tunisien 26 22 7 5 10 23 28 -5

10. JS Kairouan 24 22 6 6 10 16 23 -7

11. ES Metlaoui 22 22 5 7 10 16 23 -7

12. CS Hammam-lif 17 22 3 8 11 12 21 -9

-. AS Gabès 17 22 4 5 13 20 33 -13

14. Stade Gabésien 16 22 4 7 11 14 24 -10