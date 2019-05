Enda Tamweel lance sa nouvelle application mobile

•Enda Tamweel lance en exclusivité sa nouvelle application mobile.

•Simple, pratique et sécurisée, Enda Tamweel va donner un coup de pouce aux entrepreneurs en simplifiant leur parcours.

Enda Tamweel, leader de la micro-finance en Tunisie, innove et lance sa nouvelle application mobile Enda Tamweel.

Enda Tamweel devient ainsi la première institution de micro-finance en Tunisie à se doter d’une application mobile destinée à tous.

Conçue de manière simple et pratique, la nouvelle application mobile d’Enda Tamweel permet aux clients de l’institution de gérer leurs comptes à distance en toute sécurité.

Grâce à l’application Enda Tamweel, les clients peuvent consulter la liste des crédits en cours, suivre leurs échéances, renouveler leur demande de crédit en ligne, découvrir la liste des produits et services, connaitre le réseau des agences et déposer leurs demandes d’information et de réclamation.

L’application permet également aux futurs clients d’effectuer leur demande de crédit à distance, de connaitre les produits et les services proposés par l’institution, d’accéder au réseau des agences et de déposer leur demande de contact et d’information.

L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play.

https://play.google.com/ store/apps/details?id=com. enda_mobile_app

Avec cette nouvelle offre, Enda Tamweel poursuit sa transformation digitale en enrichissant et en améliorant la qualité de ses services et de ses prestations.

Elle confirme, par ailleurs, son positionnement de leader et réaffirme sa volonté de simplifier et faciliter le parcours de tous les entrepreneurs en répondant à leur besoin de mobilité.