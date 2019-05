Tunisie : Le parti AL nidhal Al watani présentera une initiative politique

Le secrétaire général du parti Al Nidhal Al-Watani, Mongi Makni, a indiqué dimanche que le mouvement présentera une initiative politique concernant la création d’une nouvelle coalition composée d’un grand nombre de représentants des forces nationales pour sauver le pays sur tous les plans”.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de la réunion du comité central du parti à Monastir, les 18 et 19 mai courant, Il a indiqué que le mouvement annoncera son initiative lors d’une conférence de presse qui se tiendra le 25 mai courant à Tunis.

Cette initiative cible tous les partis et organisations nationales concernés par la situation politique actuelle du pays dont particulièrement la souveraineté nationale, la défense des libertés fondamentales, la justice sociale et les causes arabes dont en premier lieu la cause palestinienne.

“On a l’impression que la souveraineté nationale est menacée surtout avec la détérioration du secteur agricole marginalisé par l’Etat” a-t-il dit, soulignant le refus du parti de la signature de l’accord de libre-échange “Aleca” dans sa version actuelle.

En ce qui concerne les échéances électorales de 2019, il a indiqué que l’inscription d’environ un million d’électeurs est un phénomène positif qui permettrait aux opérations de vote prochaines d’être plus représentatives de la volonté du peuple” a-t-il dit soulignant le refus du parti de toute intervention financière ou politique de l’étranger dans les élections de l’année 2019.