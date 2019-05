Yaya Touré dément toute retraite sportive

L’ancien capitaine des Eléphants (102 sélections), Yaya Touré, a démenti toute retraite sportive. A 35 ans, le joueur qui a fait les beaux jours de Manchester City a réagi sur Twitter aux propos de son ancien agent, Dimitri Seluk.

“Il y a eu beaucoup de confusion sur mon avenir récemment. Je tiens à préciser que j’aime le football et que je suis encore prêt pour jouer encore quelques années. Je suis maintenant prêt et concentré à relever de nouveaux défis en jouant au football ! Et ne vous inquiétez pas une fois le moment venu, j’annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même !”.

L’ancien joueur de Monaco, Barcelone et Manchester City est libre depuis son départ du club grec d’Olympiakos en décembre 2018.