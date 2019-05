A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’hypertension, fêtée le 17 mai de chaque année, la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire organise en partenariat avec les laboratoires Sanofi une rencontre sur le thème : « Ensemble pour une meilleure prise en charge de l’hypertension artérielle en Tunisie »

Cette rencontre aura lieu le vendredi 17 mai 2019 et aura pour but de communiquer sur l’importance de l’hypertension artérielle afin que toute la population connaisse les complications possibles ainsi que les moyens pour détecter, prévenir et traiter cette pathologie.

De nombreux experts participeront au débat sera organisé à l’occasion dont particulièrement Pr. Leila Abid- Présidente de la STCCCV et Dr. Yosr Fenniche-Directrice de la division Cardiovasculaire et Diabète Sanofi.