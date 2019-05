Tunisie : Enregistrement de 889 infractions au cours des deux premiers jours de Ramadan

Les équipes du contrôle économique ont relevé au cours des deux premiers jours du mois de Ramadan environ 889 infractions économiques lors de 5975 visites d’inspection aux plans national et local.

Les données receuillies par l’agence TAP auprès de la direction générale de la compétitivité et des enquêtes économiques au ministère du commerce ont révélé que les infractions enregistrées ont été réparties notamment entre 210 infractions portant sur des dépassements relatifs à la spéculation et aux prix ayant concerné le secteur des produits maraîchers et des fruits ainsi que les oeufs.

Les agents du contrôle économique ont également relevé 370 infractions ayant trait au manque de transparence dans les transactions surtout au plan des produits alimentaires, des fruits, des légumes, des oeufs, de l’huile subventionnée ainsi que les secteurs des cafés, restaurants, boulangeries et des viandes.

Par ailleurs, 33 infractions relatives à l’utilisation des subventions, dont 5 pour abus (farine, huile, semoule) et 28 autres pour détention et commercialisation des produits subventionnés ont également été relevées.

Concernant la lutte contre le commerce parallèle et la fraude, 235 infractions ont été enregistrées s’agissant de l’origine et de la facture, en plus de 38 infractions pour d’autres pratiques.

Le contrôle économique a saisi, au cours des trois premiers jours de Ramadan, 21,5 tonnes de légumes et fruits, 439 kg de viandes et poissons et 10612 litres d’huile subventionnée.

En outre, trois tonnes de produits subventionnés (sucre, pâtes alimentaires), 1270 litres de lait et 226 kg de divers denrées alimentaires (fromage,harissa, sucreries) ont été saisis.

Au cours des deux premiers jours de Ramadan, 254 équipes de contrôle économique ont été mobilisées sur tout le territoire de la République.