Ligue 1 : Programme de la 22e journée

Programme de la 22e journée de la Ligue 1 de football professionnel, prévue samedi 18 mai, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 15h00.

Stade Olympique de Radès:

Club Africain – US Tataouine

Stade Hedi Naiefer au Bardo:

Stade Tunisien – CA Benzertin

Stade de Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif – CS Sfaxien

Stade olympique de Sousse:

ES Sahel – Espérance ST

Stade Ben Jannet à Monastir:

US Monastire – AS Gabès

Stade Hamda Laouani de Kairouan:

JS Kairouan – ES Metlaoui

Stade de Gabès:

Stade Gabésien – US Ben Guerdane