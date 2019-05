Tunisie : Distribution d’aides à l’occasion du mois de Ramadan

Les actions de solidarité à l’occasion du mois de ramadan ont démarré dans plusieurs régions.

A Tozeur, un appel aux dons est lancé par la commission régionale de solidarité afin de faire profiter un maximum de familles nécessiteuses des aides de ramadan et de l’Aid. Une centaine de familles, à Tozeur, et une soixantaine, à Nefta, bénéficieront, par ailleurs, de repas d’Iftar et de Shour.

Il sera, également, procédé à la distribution de 1300 couffins d’une valeur de 72 dinars et 300 colis contenant des denrées alimentaires, d’une valeur de 30 dinars chacun. Un appel aux dons est lancé par la commission régionale de solidarité afin de faire profiter un maximum de familles nécessiteuses des aides de ramadan et de l’Aïd.

A Gafsa, les aides toucheront 1450 familles démunies qui ne bénéficient pas des allocations sociales permanentes du ministère des Affaires sociales.

Ces derniers recevront 40 dinars pour chaque famille, au début de ce mois de Ramadan et 40 dinars à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, rappelle Foued Jalloul, président de la commission régionale de solidarité sociale à Gafsa.

A Siliana, 1600 bénéficiaires seront concernés par ces aides, sous forme de couffins de Ramadan, d’un coût global de 115,2 mille dinars (72 dinars la valeur d’un couffin), souligne Oualid Zaidi, responsable à la commission régionale de solidarité sociale, à l’agence TAP.

Des aides supplémentaires seront données tout au long du mois de Ramadan. Elles se composent de denrées alimentaires (6000 kg) et d’huile végétale (250 bouteilles de 2 litres), en plus des repas d’Iftar pour 200 bénéficiaires et de la distribution de vêtements de l’Aïd.

A Bizerte, la commission régionale de solidarité sociale a réservé 1500 couffins, au profit des familles nécessiteuses. D’une valeur de 72 dinars, le couffin contient du couscous (4 kg), des pâtes (4 kg), de la Chorba de semoule de blé (2 kg), de la Chorba d’orge (1 kg), du riz (2 kg), de la farine (2 kg), de la semoule (2 kg), du sucre (2 kg), une boite de thon (400 gr), 6 boites de tomate, une bouteille d’huile végétale (5 litres) et 6 litres de lait.

A la Manouba, 1400 couffins de la même valeur, seront distribués, outre 60 500 kg de denrées alimentaires, 300 bouteilles d’huile végétale, durant ramadan, et 15 mille vêtements et un millier de paires de chaussures, en prévision de l’Aïd El Fitr.

Dans le cadre des actions régionales et locales à la Manouba, 2160 colis contenant des denrées alimentaires, d’une valeur de 108 dinars l’unité, seront distribués, ainsi que 6 mille vêtements. Des repas d’Iftar seront programmés, à Douar Hicher, au profit d’une centaine de familles, tout au long du mois de ramadan.

A Kasserine, 1600 couffins d’une valeur de 75 dinars et des repas d’Iftar au profit de 120 familles sont prévus.

A Médenine, la commission régionale de solidarité sociale a, déjà, entrepris la distribution de 1500 couffins dans les différentes délégations du gouvernorat. L’élan de solidarité à l’échelle régionale, locale et de la société civile devra, comme chaque année, contribuer à l’élargissement des aides au plus grand nombre de familles nécessiteuses.

D’ores et déjà, 19 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées, à l’occasion du mois de ramadan.