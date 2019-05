Tunisie : Le gouvernement italien met à la disposition des étudiants tunisiens 180 mensualités de bourses de 900 euros chacune

Le gouvernement italien met à la disposition des étudiants tunisiens 180 mensualités de bourses de 900 euros chacune, au titre de l’année universitaire 2019/2020, pour poursuivre leurs études dans des universités italiennes, a annoncé, mardi, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (direction générale de la coopération internationale).

Les candidats doivent être âgés entre 18 et 28 ans pour les demandeurs de Master et les études de formation artistique et musicale et les études de langue et de culture italienne, de 30 ans au maximum pour les demandeurs de doctorat et de 40 ans pour les demandeurs de projets d’études en cotutelle.

Les candidats doivent être en possession d’un diplôme de langue italienne de niveau B2.

Chaque candidat est tenu de remplir et soumettre le formulaire de demande en ligne avant le 30 mai 2019, sur le site suivant : studyinitaly.esteri.it pour accéder au formulaire d’inscription et à l’adresse électronique suivante coopint@mes.rnu.tn.

Les bourses d’études seront attribuées pendant la période du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.