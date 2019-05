“Mouwatinoun” et “Noucharek” participent aux prochaines législatives avec des listes unifiées

Les initiatives “Mouwatinoun” (citoyens) et “Noucharek” (Nous participons) ont annoncé, mardi, leur participation aux prochaines élections législatives dans le cadre de listes unifiées.

Les deux initiatives ont convenu d’élaborer une stratégie commune pour unifier les listes et coordonner avec les régions pour la constitution des commissions et définir l’action de terrain.

Deux délégations représentant “Mouwatinoun” et “Noucharek” ont tenu, lundi, une réunion en vue d’unifier les forces citoyennes et indépendantes, dont des associations, des initiatives, des personnalités et des compétences nationales en vue des prochaines législatives.

Les deux parties ont convenu d’œuvrer avec toutes les forces démocratiques progressistes pour assainir le climat électoral et assurer l’intégrité du processus électoral.

Le 30 avril dernier, l’initiative “Mouwatinoun” a fait part de son intention de participer aux prochaines législatives à travers des listes unifiées avec les autres initiatives citoyennes et de préparer une stratégie commune avec “Noucharek” dans le but de rassembler le plus grand nombre d’initiatives citoyennes dans des listes unifiées.