Béja : Pénurie persistante d’huile subventionnée

Le premier jour du mois de Ramadan, dans le gouvernorat de Béja, a été marqué par la persistance de la pénurie d’huile végétale subventionnée, dans de nombreux points de vente, selon les témoignages de plusieurs citoyens à l’agence TAP. Pourtant, le directeur régional du commerce, Yosri Damergi, affirme que les unités d’emballage ont été approvisionnées en quantités suffisantes.

Selon lui, la frénésie d’achats au mois de ramadan, la peur de la pénurie et la tendance des consommateurs à stocker de grandes quantités, en plus du détournement de ce produit à des fins commerciales, contribuent à la persistance de la pénurie qui sévit, depuis une bonne période.

Des quantités d’huile subventionnée ont été saisies, dimanche, dans des locaux de confection de pâtisseries traditionnelles. Sept brigades de contrôle économique ont été dépêchées, à cet effet.

Les services régionaux du commerce et de l’agriculture avaient, par ailleurs, annoncé que les prix des légumes, des fruits et des viandes rouges allaient baisser, durant le mois de Ramadan, et ce, suite aux importations effectuées pour créer un stock régulateur et grâce au fait que cette période coïncide avec l’abondance de certains légumes et fruits locaux.