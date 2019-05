Tunisie : Le ministère de la Santé mobilise 200 équipes de contrôle sanitaire durant le mois de Ramadan

Le ministère de la Santé a annoncé, que 200 équipes assureront une campagne de contrôle sanitaire dans les institutions et commerces pour lutter contre la vente des produits qui ne sont pas conformes aux normes de la sécurité alimentaire.

Dans un communiqué rendu public, lundi, le ministère de la santé a indiqué que les équipes de contrôle sanitaire effectueront, à partir de la deuxième moitié du mois de Ramadan, des visites aux commerces de vente de produits alimentaires, pendant la journée et le soir à partir de la deuxième quinzaine du mois de ramadan.

Le ministère de la Santé recommande d’adopter des comportements alimentaires sains, appelant à se procurer le lait et ses dérivés des commerces ouverts au grand public qui sont soumis à un contrôle sanitaire, et d’éviter les circuits parallèles qui échappent à la supervision, au risque de contracter des maladies spécifiques telles que la tuberculose et la fièvre maltaise.

La même source a appelé à vérifier les dates limites des boites de conserve, et d’éviter d’acquérir les boites qui présentent des gonflements, des déformations ou bien des traces de rouilles.

Le ministère a souligné la nécessité de se procurer les viandes rouges mises en vente dans les commerces réservés à cette fin et qui portent le cachet sanitaire du vétérinaire, préconisant d’éviter les poissons et autres produits de la mer des points de vente anarchiques et de préférer ceux mis en vente au public et de s’assurer qu’ils soient couverts d’une épaisse couche de glace.