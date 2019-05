Opération sécuritaire à Sidi Ali Ben Aoun : Une opération des plus réussies (Sofiene Selliti)

L’opération sécuritaire anticipative menée dans la nuit de samedi à dimanche à Sidi Ali Ben Aoun à Sidi Bouzid qui s’est soldée par l’élimination de trois terroristes, faisait l’objet d’une enquête ouverte par le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme depuis une année et demie, a déclaré dimanche à l’agence TAP, le porte-parole du Pôle Sofiene Selliti.

Selon Selliti, “l’opération est l’une des plus réussies en matière de lutte contre le terrorisme et ce pour plusieurs raisons: Les terroristes éliminés sont dangereux et l’opération ayant été menée de manière professionnelle grâce à une coordination entre le parquet du Pôle, l’unité nationale de recherche en crimes terroristes d’El Aouina et la Brigade spéciale de la Garde nationale”.

Selliti a précisé que l’opération s’est soldée par l’élimination de trois terroristes classés “très dangereux”. Il s’agit de Montasser Ghozlani qui avait tué les deux frères Ghozlani et de Hatem Belaid Basdouri et Mohamed Ben Brahim Basdouri.

D’après lui, l’opération a permis la saisie de deux (02) Kalachnikovs, une arme (01) à feu de type ” Steyr “, quatre (04) tasers de fabrication artisanale, quatre (04) chargeurs de munitions, cinq (05) chargeurs de “Steyr” et deux (02) ceintures explosives artisanales.

Selliti a rappelé que l’unité nationale de recherches en crimes terroristes relevant de la Garde nationale d’El Gorjani et les unités spéciales de la Garde nationale avaient appréhendé mercredi dernier au Mont Chaambi, à Kasserine, l’élément terroriste classé “très dangereux” Raed Touati qui appartient à la Katiba Okba Ibn Nafaa relevant d’Al-Qaïda. L’opération anticipative faisait l’objet d’une enquête ouverte depuis 2017, a-t-il ajouté.

Selon un communiqué du département de l’Intérieur rendu public samedi, l’interpellation de Raed Touati a permis de recueillir des informations d’une ” extrême importance ” et de déjouer des opérations terroristes qui étaient planifiées pour le mois de Ramadan.

Trois terroristes ont été abattus dans la nuit de samedi à dimanche dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun (gouvernorat de Sidi Bouzid) dans le cadre d’une opération anticipative, a indiqué dimanche à l’agence TAP, le porte-parole du ministère de l’Intérieur Sofiene Zaag.