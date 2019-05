Tunisie : Annulation de la grève des transporteurs de carburant

La grève de trois jours (2, 3 et 4 mai) des transporteurs de carburants vient d’être annulée suite à la signature, jeudi, d’un accord lors d’une réunion tenue au siège du ministère du transport.

Dans une déclaration à la TAP, le secrétaire générale adjoint de l’Union tunisienne générale du travail (UGTT), Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que la grève des transporteurs de carburant a été annulée, suite à la signature de l’avenant d’ajustement des majorations salariales au titre des années 2018 et 2019.

Il a ajouté que les transporteurs de carburant bénéficieront selon les termes de l’accord, d’une prime de 220 dinars, relative à la classification de leur métier dans la liste des métiers de transport de matières dangereuses.

La réunion s’est tenue en présence des ministres du transport et de l’industrie ainsi que du président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, d’une délégation syndicale conduite par Mohamed Ali Boughdiri, secrétaire général chargé du secteur privé et des membres de la fédération générale du transport, Moncef Ben Romdhane et Fethi Ouerfili.

Les agents du transport du carburant ont entamé, jeudi, une grève de trois jours, pour demander la signature de l’avenant d’ajustement des augmentations salariales au titre des années 2018 et 2019, et exigeant leur classification dans la liste des métiers de transport de matières dangereuses.