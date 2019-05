Tunisie : Le Club africain résilie le contrat de certains joueurs

Le comité directeur du Club Africain a décidé de résilier les contrats de certains joueurs à la fin de la saison sportive tandis que d’autres quitteront le club sous forme de prêt, selon un communiqué publié mardi soir par le club.

Il a été également convenu de mettre fin aux fonctions des membres actuels du comité directeur actuel tout en gardant leur qualité de membres du club et de former un nouveau comité exécutif dont la composition sera dévoilée en début de semaine prochaine.

Le Club Africain qu’il tiendra une assemblée générale extraordinaire et une autre évaluative en juillet prochain. La première AGE est fixée au 1er juillet prochain et servira à l’amendement des statuts du club tandis que la deuxième évaluative, qui se déroulera entre le 15 et 20 du même mois, sera consacrée à la présentation des rapports moral et financiers depuis la saison 2014-2015 jusqu’à la saison en cours (2018-2019).