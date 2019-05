Tunisie – Journée mondiale du Travail : 21 travailleurs exemplaires honorés

Des employés des secteurs public et privé ainsi que des entreprises des deux secteurs ont été honorés mercredi lors d’une cérémonie organisée au Palais des Congrès à Tunis, à l’occasion de la célébration à la Journée mondiale du Travail, le 1er mai de chaque année.

Le prix du travailleur exemplaire décerné aux employés qui se sont distingués par leur dévouement et leur contribution à promouvoir leur entreprise et l’économie nationale a été attribué à 21 travailleurs.

Voici la liste des récipiendaires du prix du travailleur exemplaire au titre de 2019:

Dans le secteur de la fonction publique :

-Afif Khridha: Présidence de la République

-Houcine Matmati: Présidence du gouvernement

-Lassad Mazni: Assemblée des représentants du peuple (ARP)

-Nourredine Ben Laabidi: Ministère de la défense

-Faouzi Yahmadi: Ministère de la fonction publique de la réforme administrative et des politiques publiques

-Sihem Belhaj Ali: Ministère des Finances

-Moez Kheriji:Ministère des Affaires sociales

-Mokhtart Ouarghi: Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche

-Chedlia Selmi: Ministère du Commerce

-Nour Mechlaoui: Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi

-Sami Salah:

-Abderrazak Jabri: Société Kromberg & Schubert

-Salem Rahmouni: Société Leoni

-Salha Bennour: Société tunisienne d’électricité et de gaz

-Mohamed Nacer Boulaaoued: Société régionale du transport de Kairouan

-Lassad Jlidi:Groupe Chimique Tunisien

-Mohamed Houidhek: Société Medgyp

-Salah Aliani: Société Bel Tourisme-Hôtel Rym Beach

-Rafika Aifi: Magazin Général

-Mohamed Ktari: Office national des postes

-Mohsen Soltani: Union générale tunisienne du travail

Le prix du progrès social qui récompense les entreprises publiques et privées qui se sont distinguées par leurs efforts constants à promouvoir les conditions de travail de leurs employés et de consolider le dialogue et la concertation au sein de l’entreprise a été attribué au titre de 2019 aux sociétés Marquardt et Asteel Flash.

Le prix des commissions consultatives des entreprises qui se sont distinguées par leur contribution à la promotion des rapports professionnels au sein de l’entreprise au titre de 2019 a été attribué au Complexe touristique et immobilier Jerba Al Hana dans le gouvernorat de Médenine.

Le prix national de la santé et de la sécurité au travail qui récompense les entreprises privées pour leurs efforts continus en matière de santé et de sécurité au travail, à travers l’aménagement des postes de travail, la garantie des meilleures conditions d’hygiène au sein de l’entreprise et le renforcement de la prévention des risques professionnels a été décerné au titre de 2019 à la Société Leoni Young Systems-Tunisie au gouvernorat de Sousse, Washing International Company au gouvernorat de Bizerte, et à la Société tunisienne des boissons du nord au gouvernorat de Béja.