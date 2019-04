Tunisie : Le report des travaux de clôture du congrès intervient en solidarité avec les habitants d’Essabala (Azzabi)

Le nouveau secrétaire général de Tahya Tounes, Selim Azzabi, a déclaré, dimanche, que le report des travaux de clôture du congrès constitutif du parti intervient en solidarité avec les habitants d’Essabala.

Le parti confirme, ainsi, que ses principes “ne sont pas de simples slogans”, a-t-il dit, dimanche après-midi, au cours d’une conférence de presse tenue à la salle omnisports de Radès qui devait abriter les travaux de clôture du congrès.

Et d’ajouter que malgré la finalisation, samedi, des motions politiques et la présence des représentants des différentes structures locales et régionales du parti ainsi que de ses adhérents, nous avons préféré reporter, au mercredi 1er mai, les travaux de clôture du congrès.

Par ailleurs, Selim Azzabi a indiqué que le président du mouvement n’a pas encore été choisi et que le conseil national peut à tout moment en désigner un.

A l’heure actuelle, Youssef Chahed ne figure pas au sein des structures du parti, a-t-il relevé en réponse à une question sur le poste du président du parti.

Il a expliqué que la présence de Youssef Chahed au congrès de Tahya Tounes n’intervient pas en sa qualité de membre du parti, mais en tant que chef du gouvernement.Une invitation lui avait été adressée ainsi qu’au président de la République et au président du parlement pour assister au congrès, a-t-il noté.

De son côté, le président du comité d’organisation du congrès de Tahya Tounes, Kamel Idir, a indiqué que son comité a respecté les délais fixés par le calendrier du congrès constitutif, qui a été annoncé le 21 février dernier lors d’une conférence de presse.

Il a ajouté que les structures du parti ont été installées samedi et que Selim Azzabi a été désigné secrétaire général du mouvement Tahya Tounes.

Plus tôt dans l’après-midi, le parti a indiqué, dans un communiqué, que le report du congrès intervient à la demande du chef du gouvernement, Youssef Chahed, et ce à la suite de la tragique disparition de douze ouvriers et ouvrières agricoles dans un accident de la route à Essabala, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Toutes les festivités prévues en marge du congrès ont été annulées, en solidarité avec les victimes de l’accident d’Essabala, avait indiqué à l’Agence TAP, le chargé de communication du parti.