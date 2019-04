Tunisie : Des centaines d’agents municipaux manifestent à l’avenue Habib Bourguiba

Des centaines d’agents municipaux chargés du nettoyage se sont rassemblés dimanche matin devant le siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à la place Mohamed Ali à Tunis et à l’avenue Habib Bourguiba pour revendiquer la promulgation d’un statut qui leur garantit l’amélioration de leurs conditions de travail et l’octroi de primes et ce, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail le 28 avril.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général de la fédération générale des municipaux, Makram Amaïrya a souligné que les agents municipaux travaillent dans de mauvaises conditions et revendiquent la promulgation d’un statut qui leur garantit l’amélioration de leurs situations professionnelle et financière à travers l’octroi de primes de risque, de contagion, de pollution et autres, appelant le gouvernement à satisfaire ces revendications au cours de cette année.

Par ailleurs, le responsable syndical a signalé que les agents municipaux rencontrent d’autres problèmes d’ordre politique avec les conseils municipaux.

A noter qu’une commission administrative de la fédération générale des municipaux relevant de l’UGTT s’est tenue samedi après-midi pour préparer un guide de procédure de la santé et la sécurité au travail, discuter les revendications des agents municipaux et examiner les moyens de les concrétiser, selon la même source.