Ligue des Champions (1/2 finale aller) : Le tenant se contente du service minimum face au TP Mazembe

L’Espérance ST s’est contentée du service minimum en s’imposant laborieusement devant le TP Mazembe 1 à 0, en demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique, disputée samedi au stade de Radès.

Dominateur lors de la majeure partie de la rencontre, le tenant du titre a pu débloquer la situation à la 51 par le milieu de terrain algérien Youssef Belaili qui trompait le gardien Gbohouo de loin.

Malgré sa supériorité numérique dans le dernier quart d’heure après l’expulsion d’un joueur, la formation tunisienne n’a pu consolider la marque face à un solide adversaire qui a confirmé sa grande rigueur et maitrise collective, faute d’avoir fait preuve de sa puissance offensive habituelle.

L’Espérance ST prenait d’entrée le contrôle de la rencontre et pressait son adversaire dans sa zone et mettait à rude épreuve la défense du TP Mazembe. Après une première frappe de Chaalali non cadrée, les “sang et or” ont failli trouver la faille, mais Khenissi, relancé face à face au gardien Gbhohouo, butait sur l’ultime obstacle qui intercepte le ballon in extremis (15).

Côté TP Mazembe, très prudent, il faut attendre la 30 minute pour voir les Corbeaux tenter leur première chance par Muleka dont la frappe manquait la cage de Ben Cherifia.

Dominateur, la formation tunisienne acculait le TP Mazembe à la défensive mais peinait à déjouer le puissant dispositif défensif adverse.

Badri, entré à la place d’Al Houni blessé, tentait sa chance d’un tir de corner direct, sans résultat (35) alors le TP Mazembe réagissait en fin de mi-temps par Mputu dont le coup franc manquait le cadre.

Au terme d’une mi-temps dominée stérilement par l’Espérance, la formation congolaise faisait la meilleure affaire en neutralisant le tenant du titre.

A la reprise, les “sang et or” maintenaient leur forte étreinte. Ils s’offraient une très bonne occasion à la 47, mais Frank Kom, très bien servi au deuxième poteau, ratait sa reprise de la tête.

Mais ce n’était que partie remise, puisque le tenant du titre, débloquait la situation en prenant l’avantage à la 51 par l’Algérien Youssef Blaili qui trompait le gardien Gbohouo d’un centrage de loin, frôlé de la tête par Khenissi, le ballon terminant sa course dans les filets.

Le TP Mazembe perdait à la 73 les services de Kabaso Chongo expulsé pour avoir reçu son deuxième carton jaune alors que presqu’immédiatement le capitaine “sang et or” Khalil Chammam, de retour après plusieurs semaines d’absence, se ressortant de douleurs, a du céder sa place à Saad Bguir.

Malgré leur supériorité numérique, les protégés de Moiine Chaabani, tenus de prendre une bonne marge de sécurité avant l’éprouvante rencontre retour à Lumubashi, n’ont pu trouver l’ouverture. Au contraire c’est le TP Mazembe qui se montrait plus menaçant, avec une excellente action de Ben Malango qui centrait en retrait de la gauche vers Kevin Mondeko qui ratait l’aubaine (83).

En face, l’attaquant remplaçant Haythem Jouini, manquait également à la 86 un but tout fait. Relancé face à face au gardien, il tirait dans les mains de Gbohouo.

Malgré le pressing dans les arrêts de jeu, les “sang et or” s’avouaient impuissants, se contentant ainsi d’une courte victoire. Mais en dépit de leur courte victoire, ils gardent intacts leurs chances lors de la demi-finale retour une semaine plus tard dans l’antre des Corbeaux, qui s’annonce décisive samedi 4 mai prochain à Lubumbashi.

Le club qualifié affrontera en finale le vainqueur de la double confrontation entre le Widad Casablanca et Mamelodi Sundowns. A l’aller le Widad l’a emporté vendredi à domicile 2 à 1.

Espérance ST: Moez Ben Cherifia, Ayman Ben Mohamed, Khalil Chammam (Saad Bguir 74), Chamseddine Dhaouadi, Sameh Derbali, Franck Kom, Fousseny Coulibaly, Ghailane Chaalali, Youssef Belaili, Hamdou El Houni (Anice Badri 33) et Taha Yassine Khenissi (Haithem Jouini 70).