Tunisie : Le Forum mondial sur l’égalité entre les sexes recommande l’adoption d’une approche globale inclusive dans tous les domaines

Le Forum mondial sur l’égalité des sexes, dont la deuxième édition a été organisée en Tunisie, a appelé à l’adoption d’une approche globale qui prend en considération le genre social et permet l’accès des femmes aux divers domaines, a déclaré la ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Naziha Laabidi, lors de la clôture des travaux du forum au Palais des congrès de la capitale.

Naziha Laabidi a souligné que les principales recommandations du forum tenu du 24 au 26 avril courant avec la participation de 500 personnalités de haut niveau, portent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes d’alerte rapides pour permettre aux organisations féminines de signaler les menaces ayant trait à la paix et à la sécurité auprès des responsables, des gouvernements et des instances internationales, et d’instaurer des politiques qui prennent en considération le genre social à travers la mobilisation des ressources financières nécessaires.

Les participants à ce forum ont, également, recommandé l’égalité horizontale et verticale entre les deux sexes au niveau des listes électorales et la condamnation de la violence politique à l’encontre des femmes.

Ils ont, en outre, appelé à ce les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes ne jouissent plus de l’impunité et à l’adoption d’une approche fondée sur le genre social dans les domaines de l’innovation technologique et socioéconomique et l’élaboration de statistiques transparentes et accessibles liées à la violence dans l’espace cybernétique.

De son côté, le coordinateur résident de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en Tunisie, Diego Zorrilla, a indiqué que les recommandations issues du Forum mondial sur l’égalité des sexes, est à même d’instaurer le principe de l’égalité des chances homme/femme dans les différents domaines, soulignant que la réduction des parités entre les deux sexes et l’activation des mesures juridiques visant à promouvoir les droits de la femme sont de nature à contribuer sensiblement à l’instauration de la paix et de la sécurité et à réduire les inégalités sociales et économiques à travers le monde.

Zorilla a ajouté que les organisations relevant de l’ONU soutiennent la Tunisie en tant que pays avant-gardiste dans le domaine de défense des droits de la femme, grâce à ses efforts déployés pour instaurer le principe de l’égalité des chances entre les deux sexes dans tous les domaines, sans exception.

Pour sa part, la ministre d’Etat suédoise chargée de l’égalité des sexes, a qualifié de “réussie” la deuxième édition de ce forum qui a permis, a-t-elle dit, d’échanger les expériences entre les participants (représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé ainsi que les organisations régionales et internationales) en matière d’égalité des chances entre les sexes.

Elle a ajouté que ce forum est un cadre idoine et un mécanisme efficace pour instaurer et consolider la paix et la sécurité dans le monde.