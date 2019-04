Ooredoo Tunisie héberge les différents services de Med.tn, premier réseau médical en Tunisie

Confirmant sa position d’acteur majeur de l’hébergement Cloud en Tunisie, Ooredoo vient de signer un accord de partenariat avec Med.tn, premier réseau médical en Tunisie. A travers cet accord, Ooredoo fournira des services d’hébergement innovants et adaptés à une plateforme générant un haut niveau de trafic comme Med.tn et sa plateforme e-Health.

Cette plateforme permet aux utilisateurs de gérer leur santé grâce à sa large base de données médicale. Ainsi, l’utilisateur peut y trouver rapidement le médecin le plus proche de chez lui et prendre rendez-vous en ligne gratuitement, ou encore poser ses questions en ligne directement aux médecins. Elle permet également de trouver la pharmacie à proximité et de consulter la base de données de la majorité des médicaments avec prix et indications. En ce qui concerne les professionnels de santé, Med.tn présente un service complet de gestion de cabinet médical. Les médecins peuvent ainsi partager leurs disponibilités en temps réel avec leurs patients, entrer directement en contact avec eux et répondre à leurs interrogations.

Et afin de garantir la sécurité des données, Med.tn a choisi le Data Center de Ooredoo qui offre fiabilité et sécurité aux entreprises hébergées. Il leur garantit une continuité de leurs activités grâce à des raccordements électroniques indépendants et des groupes électrogènes offrant jusqu’à 50h d’autonomie. Ooredoo Tunisie réalise l’hébergement des différents services de med.tn à travers la location d’une infrastructure virtualisée sur son Cloud.

Félicitant ce partenariat, Youssef El Masri, Directeur général de Ooredoo Tunisie, a mis en exergue les avantages de l’offre d’hébergement dans le Data Center de Ooredoo. « Ce partenariat favorise la mise en place d’un système fiable, sécurisé et garantit une protection contre les cyberattaques. En vertu de ce partenariat, Ooredoo assure à Med.tn un espace virtuel de qualité qui suivra l’activité du site dans l’évolution de ses données et services ».

De son côté, Issam Bellaj, Directeur général de Med.tn a précisé que « cette collaboration nous permet de réaliser notre objectif final qui est d’améliorer l’accès aux soins en mettant à la disposition de nos clients des outils simples et intuitifs pour que chacun devienne acteur de sa santé et de son bien-être, tout en garantissant la sécurité des données ».