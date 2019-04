Tunisie : Candidatures ouvertes aux Journées Musicales de Carthage 2019

L’Etablissement National pour la Promotion des Festivals, des Manifestations Culturelles et Artistiques et le comité directeur des Journées Musicales de Carthage (JMC) annoncent l’ouverture des candidatures pour la 6ème édition des JMC, prévue du 11 au 18 octobre 2019.

Les deux institutions informent dans un communiqué conjoint que les candidatures sont ouvertes du 20 avril jusqu’au 15 juin prochain.

Les JMC est un festival et un concours ouvert aux artistes tunisiens, arabes, africains et méditerranéens étant compositeur individuel ou groupes. Seuls les artistes professionnels de plus de 18 ans et ayant des expériences de la scène seront pris en compte, indiquent les deux structures culturelles dans un communiqué.

La compétition est ouverte aux créateurs, compositeurs, chanteurs, arrangeurs et créateurs porteurs d’un projet musical nouveau et innovant. Chaque projet pourra être interprété par un groupe ou en solo dans le cadre d’un concert, sous différentes formes, styles, tendance et expressions artistiques.

Un comité artistique indépendant nommé par la direction des JMC choisira 12 projets qui auront l’occasion de concourir avec des showcases devant un jury international. Outre la compétition officielle, cette manifestation propose une compétition parallèle (JMC KIDS, JMC Malouf et JMC Electro).

Les lauréats de la compétition officielle se verront attribuer les trois prix du JMC (Tanit d’or, Tanit d’Argent et Tanit de Bronze) alors que ceux de la compétition parallèle sont récompensés par des institutions professionnelles.

La liste des candidats et projets retenus sera publiée à partir du mois de juillet prochain sur le site des JMC.

Pour plus de détails sur le règlement de la compétition, les candidats intéressés peuvent consulter le site du festival www.jmc.tn

ou la page facebook des JMC ( https://www.facebook.com/jmctunisia.officielle/ )

Les conditions de participation sont aussi visibles sur la page facebook de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals, des Manifestations Culturelles et Artistiques

( https://www.facebook.com/ENPFMCA/ )