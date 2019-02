Tunisie : Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue mauritanien

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu vendredi un message écrit de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le message porte sur l’évolution des relations tuniso-mauritaniennes et les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Le message a été remis au chef de l’Etat par l’envoyé spécial du président mauritanien, ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed Ould Maham.

Au cours de la rencontre, Caïd Essebsi s’est félicité des étroites relations établies entre la Tunisie et la Mauritanie, mettant l’accent, à ce propos, sur la nécessité d’impulser la coopération bilatérale au service des intérêts des deux peuples frères et en réponse aux aspirations des peuples maghrébins à un surcroit de solidarité, de coopération et d’intégration.

Le Chef de l’Etat a tenu à saluer le climat de stabilité qui prévaut en Mauritanie, faisant remarquer que ce climat de stabilité a contribué à la réalisation des réformes nécessaires pour garantir le progrès et le développement du peuple mauritanien.

Il a également souhaité succès et réussite à la Mauritanie lors des prochaines échéances politiques.

De son côté, l’émissaire mauritanien a saisi l’occasion pour transmettre les sentiments de considération et de respect du président mauritanien à la Tunisie et à son peuple, ses souhaits de réussite dans son processus démocratique et sa volonté de booster la coopération bilatérale dans les différents domaines.

D’après le même communiqué, la rencontre a permis d’examiner plusieurs questions d’intérêt commun qui concernent la région maghrébine.