L’UVT première Université tunisienne à passer du statut d’établissement administratif à scientifique et technologique

Un décret attribuant le statut d’établissement public à caractère scientifique et technologique EPST à l’Université Virtuelle de Tunis a été adopté, par un conseil des ministres réuni mercredi au palais de la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Youssef Chahed.

L’université virtuelle de Tunis devient ainsi le premier établissement académique tunisien à accéder à ce statut juridique, indique un communiqué publié par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ce nouveau statut permettra à l’UVT d’acquérir une autonomie financière outre l’amélioration de la gouvernance ainsi que l’évolution des procédures de gestion vers les standards internationaux, ajoute la même source.

Ce décret vise à fixer les missions de l’UVT, son organisation administrative et financière ainsi que ses règles de fonctionnement suite à ce changement de statut et conformément aux dispositions du décret 2542 du 21 décembre 2015 relatif au changement du statut des universités.

L’UVT reste soumise aux dispositions concernant l’organisation des établissements universitaires prévues par la loi 19-2008 relative a l’enseignement supérieur et le décret 2716-2008 relatif a l’organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leurs règles de fonctionnement et de tous les textes ultérieurs.

L’UVT a été créée pour assurer et généraliser la formation non présentielle et en faire un enseignement certifiant, ou donnant accès à une diplomation universitaire.

Cette Université a en outre pour mission de centraliser et d’unifier les initiatives relatives aux technologies éducatives et à la diffusion de la culture de la formation continue et de l’apprentissage tout au long de la vie par l’utilisation des techniques de communication et de la culture numérique.