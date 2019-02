Ligue 1 française – PSG : le père de Neymar dément tout contact avec le Barça

Le père de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, a démenti dimanche tout contact avec l’ancien club de son fils, le FC Barcelone, dans la perspective d’un retour.

“C’est un mensonge. Il n’y a eu aucun contact avec le Barça dans la perspective d’un retour”, a indiqué Neymar senior lors de son passage dans l’émission sportive française, Téléfoot.

“Il n’y a que deux personnes qui parlent pour Neymar : lui et moi. Or, aucun de nous deux n’a parlé de cette intention de retourner à Barcelone”, a d’abord exposé le père du Brésilien, ajoutant que “le Barça est un grand club” et que lui et son fils étaient “très heureux là-bas”, mais selon lui “le présent et le futur immédiat sont à Paris”.

En effet, sur le long terme, Neymar senior a évité de garantir davantage sur l’avenir de son fils au PSG, considérant que dans le monde du football “ça peut changer à tout moment”. Mais pour l’heure, “ces rumeurs nous amusent beaucoup.

Ils sont drôles, les journalistes. Vraiment, ça nous amuse beaucoup”, a-t-il ajouté.

Neymar avait été transféré au PSG pendant l’été 2017, en provenance du Barça, contre un chèque record de 222 millions d’euros.