Mercato hivernal : “les 5 grands championnats ont dépensé 570 M EUR” (Fifa)

Les clubs des cinq grands championnats européens ont dépensé 570 millions d’euros (642,8 M USD) en transferts durant le dernier mercato d’hiver, a annoncé jeudi la Fifa.

Les clubs des cinq grands championnats, à savoir l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, la France et l’Italie représentent 59,1% du montant global des transferts réalisés entre le 1er et le 31 janvier et qui a atteint 1,09 md USD (967 M EUR), précise la Fifa qui enregistre tous les transferts via sa base Transfer matching system (TMS).

Par rapport à la même période de l’an passé, le volume a augmenté de 6,4%. L’Angleterre est le pays qui a le plus dépensé durant ce mercato d’hiver, avec une enveloppe de 178,2 M USD. Ce montant a cependant diminué de 65% par rapport au mercato d’hiver 2018 qui constituait un record.

L’Italie pointe à la 2e place (144,6 M USD, + 459%), devant l’Allemagne (112,5 M USD, + 56,7%), l’Espagne (112 M USD, – 70,1%) et la France (95,4 M USD, + 104,6%).

Au total, 162 des 211 fédérations membres de la Fifa avaient leur marché des transferts ouvert durant le mois de janvier, a précisé la Fifa.